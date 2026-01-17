【新華社北京1月17日】中国人民解放軍東部戦区の徐承華（じょ・しょうか）報道官（陸軍大校＝上級大佐）は17日、米海軍のミサイル駆逐艦ジョン・フィンと海洋測量船が16〜17日に台湾海峡を通過したと発表した。徐氏は、東部戦区の海空の兵力が通過の全行程を追跡監視して警戒し、有効な対応、処理をしたと説明。戦区の部隊は常に高度な警戒を保ち、国家の主権と安全、地域の平和と安定を断固として守っていくと述べた。