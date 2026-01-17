◇大相撲初場所7日目（2026年1月17日両国国技館）出羽海一門が17日、東京・両国国技館で会合を開き、初場所後に行う日本相撲協会の役員候補選挙で、理事候補として現職の出羽海理事（元幕内・小城ノ花）に加え、新たに藤島副理事（元大関・武双山）と尾上親方（元小結・浜ノ嶋）の擁立を決めた。副理事候補には中立親方（元小結・小城錦）を立てる。これで5つの一門の候補者が出そろい、定員10人の立候補が予想される理事