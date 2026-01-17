「SixTONES」京本大我(31)が17日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演。所属事務所を一日だけ退所していたという驚きの過去を明かした。SixTONES結成前の2012年、6人は同年放送の日本テレビ系ドラマ「私立バカレア高校」にそろって出演。これをきっかけに6人での活動を始めたが、なかなかデビューにたどり着けず。田中樹は「うっすら一緒にデビューするんだろうなって淡い期待を抱いてた」と苦しい時代を