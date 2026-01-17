ノルディックスキー・ジャンプ女子の２月のミラノ・コルティナ五輪代表は高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、丸山希（２７）＝北野建設＝、勢藤優花（２８）＝オカモトグループ＝、伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝の４人が代表入りを確実にした。１７日に行われたＷ杯張家口大会（中国）が終わり、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が、２月の五輪代表決定の基準日とする１９日前の女子の大会はすべて終了。ジャンプ女子の五輪代表枠「４」