中国軍は、アメリカ軍のイージス駆逐艦と海洋測量船が台湾海峡を通過したと発表しました。「国家の主権と安全を断固として守る」と反発しています。中国軍で台湾方面を管轄する東部戦区は、アメリカ軍のイージス駆逐艦「ジョン・フィン」と海洋測量船が16日から17日にかけて台湾海峡を通過したと発表しました。東部戦区の報道官は「全行程にわたって監視・警戒を行い、効果的に対処した」と強調したうえで、「国家の主権・安全と地