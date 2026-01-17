開会式でオリジナルのうちわを披露し、結束を強めた神奈川の選手たち＝平和記念公園第３１回全国都道府県対抗男子駅伝は１８日、広島市の平和記念公園前発着コース（７区間、４８キロ）で午後０時半にスタートする。１７日に同市内で開会式が行われ、神奈川の代表１０人が２０１８年以来２度目の入賞に向けて決意を新たにした。１区を託された畑中蓮（相洋高３年）は「高校駅伝で思うような走りができなかった分、目標達成が見え