◇大相撲初場所7日目（2026年1月17日両国国技館）元大関の朝乃山が、全勝の阿炎に土をつけ2敗を守った。立ち合いの当たりは五分だったが、突っ張ってくる相手に下からあてがいながら圧力をかけ、土俵際で引き落とした。9場所ぶりの幕内復帰。上でどの程度やれるか注目していたが、十分持てる力を出し切っている。得意の右四つになって、左上手を取れなくても、右から投げを打って勝負の流れをつかむことができている。31歳