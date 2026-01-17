ニューストップ > スポーツニュース > 豊昇龍が顔から転落し流血も取り直し 先場所金星献上の伯乃富士を倒… 大栄翔 両国国技館 審判 リベンジ 大相撲 スポニチアネックス 豊昇龍が顔から転落し流血も取り直し 先場所金星献上の伯乃富士を倒す 2026年1月17日 22時44分 リンクをコピーする ◇大相撲初場所7日目（2026年1月17日両国国技館）横綱・豊昇龍が平幕・伯乃富士を寄り倒して1敗を守った。最初の一番で額から流血するも、取り直しの末に退けて先場所敗れた難敵にリベンジ、6人が並ぶ首位に立った。横綱・大の里は平幕・大栄翔をはたき込み、新大関・安青錦も小結・若元春を寄り倒して6勝目。横綱、大関陣は2日続けて安泰だった。赤く血のにじむ額の右部分が激闘を制した勲章だった。豊昇龍は「これがあっ 記事を読む おすすめ記事 「それはやばいわ」大谷翔平よりも引退して久しい“レジェンド”が上回る衝撃事実に「完璧な指摘だ」 2026年1月12日 16時15分 流血何の！横綱・豊昇龍が取り直しで1敗死守 横綱・大の里、新大関・安青錦も並走 阿炎敗れ全勝消える 2026年1月17日 18時0分 「R-1」準々決勝進出者が出そろう 09年王者の中山功太、エルフ荒川、兼近ら無念も追加合格の可能性 2026年1月16日 19時32分 新聞で知った自らのトレード 巨人放出が転機でも…感謝する原辰徳氏からの“サウナ特訓” 2026年1月11日 6時50分 話題沸騰中の「ドンデコルテ」、レイクでCMデビュー！「恋愛事情×無利息」の異色漫才を本日公開 2026年1月16日 0時0分