6人組グループ・SixTONESが17日、日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演。京本大我がデビュー前に葛藤し、一時的に退所していたことを明かした。【写真】クルーズの上で自然体な表情をみせるSixTONESSixTONESは、2012年放送のドラマ『私立バカレア高校』での共演をきっかけに、6人で活動するように。田中樹は「うっすら一緒にデビューするんだろうなって淡い期待を抱いてた」と明かした。しかし6人はデビュ