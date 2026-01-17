中国の王毅外交部長は1月16日、求めに応じて、ウズベキスタンのサイードフ外相と電話会談した。王外交部長は、「2026年が始まるやいなや、国際情勢は一層不安定となり、戦争の暗雲が絶えず押し寄せ、一方的威圧行為が横行している。中国とウズベキスタンは戦略的協調を強化し、戦略的協力を深め、自らのすべきことを揺るぎなくしっかりと行い、核心的利益を守ることを互いに支持し、さまざまな分野における互恵協力を深化させると