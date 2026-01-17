TBSの井上貴博アナウンサー（41）が17日、同局ラジオ「井上貴博土曜日の『あ』」（土曜後1・00）に出演し、肺がんのため1日に死去したフリーアナウンサー久米宏さん（享年81）を巡るエピソードを明かした。1967年4月にTBSに入社しアナウンサーとしてスタートした久米さんの“同期”にあたるのが昨年3月に死去したみのもんたさん。みのさんはTBSの採用試験に最終で不合格となり、文化放送に入社。その後ともにフリーに転身し