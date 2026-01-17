ＤｅＮＡの林琢真内野手が１７日、自身のインスタグラムを更新。「新日本プロレスのグレート-Ｏ-カーンさんと食事に行く機会がありました！」などと記し、林の右手とＯ-カーンの左手で「帝国ポーズ」を決める写真などを投稿した。林は「セレブレーションでオーカーンさんが所属するＵＮＩＴＥＤＥＭＰＩＲＥのポーズを使わせて頂いて、使用許可も頂きました」とし「色々とお話を聞けて、有意義な時間でした」などと結んだ。