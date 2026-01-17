ボートレースまるがめのG3オールレディース「篠崎こころCUP」が、17日に開幕した。初日は地元・香川支部勢が5勝。そのうち12Rドリームを含め、2つが地元ワンツー決着と大健闘した。3Rでは今節姉妹で参戦している妹の三嶌さらら（22）が6コースから捲り差しで制し、3連単は3万1040円の大穴決着となった。さららは年末年始開催（12月31日〜5日）から前節（8〜14日）の追加参戦を含め、近況は3節連続でまるがめを走っているだ