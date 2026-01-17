女子プロレスのマリーゴールドは１７日、田中きずな（２１）がこの日行われた大阪大会で左足を脱臼骨折し、緊急手術を受けたことを発表した。「当面の間欠場となります。誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承ください」と報告した。田中はこの日、タッグマッチで橘渚（２５）と組んで、山岡聖怜（１９）＆越野ＳＹＯＫＯ．と対戦。ただ、越野のダイビング・ボディアタックを受けた際、足を負傷するアクシデントに見舞われ、６