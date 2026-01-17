總持寺で必勝祈願するＪ１横浜Ｍの（右から）中山社長、大島監督、鈴木スポーティングダイレクター＝横浜市鶴見区Ｊ１横浜Ｍは１７日、横浜市鶴見区の總持寺で恒例の必勝祈願を行った。名門復活を期す２年目の大島秀夫監督（４５）は「マリノスに関わる人が笑顔で喜べるシーズンにしないといけない。全員で努力して、一つになってやっていく」と神妙な面持ちで心境を語った。昨季はクラブ史上最低の１５位と苦しんだ。大島監督