ボートレース下関の「日刊スポーツ杯」が１８日、開幕する。田中和也（４１＝大阪）は４８号機が相棒。「足は分からなかった。ペラ調整が間に合わなかった」と前検では感触はつかみかねていた。ただ、直近２節は若手が使用、伸びに特徴を見せていたことから「エンジンのポテンシャルはあるのかな」と期待を抱く。２０２４年５月の当地前回は優勝。「下関は嫌いな水面じゃない」とキッパリ。初日から注目だ。