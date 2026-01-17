ミュージシャンの槇原敬之が１７日放送のラジオ「槇原敬之・ＳｗｅｅｔＩｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ」（（土曜午後７時・ＦＭ ＣＯＣＯＬＯ）に出演し、２０１０年にリリースした楽曲「夜空にピース」の誕生秘話について語った。槇原は同番組で度々「歯医者」について語っている。この日はリスナーから、５年ぶりの歯科治療後も数日痛みが続き、槇原の「夜空にピース」を思い出し、聞いたところ「リアルに歯が痛い状態で聞くと、