◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王座決定戦１０回戦〇同級１位・李健太（３―０判定）元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者・永田大士●（１７日、東京・後楽園ホール）メインイベントのＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級王座決定戦で、同級１位の李健太（２９）＝帝拳＝が元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者の永田大士（３６）＝三迫