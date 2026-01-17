俳優の伊藤英明（50歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。青春時代、大ファンだった女優・宮沢りえ（52歳）がヌード写真集を出すと知ったとき「崩れ落ちて…あまりにもショックで」と語った。伊藤は今回、同番組にゲスト出演。ダウンタウン・浜田雅功と青春時代について話していく中で、伊藤は「宮沢りえさんが好きで。ずっと宮沢りえさんを追っかけて。ずっと（部屋の）天井にポスターを3枚