◇ボクシングDYNAMICGLOVEonU−NEXTWBOアジア・パシフィック（AP）スーパーライト級王座決定戦10回戦李健太（帝拳）《○判定●》永田大士（三迫）（2026年1月17日東京・後楽園ホール）前日本スーパーライト級王者でWBO―AP同級1位の李健太（29＝帝拳）が元WBO―AP王者の永田大士（36＝三迫）に大差判定勝ちで新王者に輝いた。戦績は李が12戦11勝2KO1分け、永田が28戦21勝7KO5敗2分け。李は初回からプレッシャー