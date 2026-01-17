俳優の鈴木福さん（21）が16日、主演映画『ヒグマ!!』（23日公開）の完成披露プレミアナイトに登場。二十歳を迎えて初めての主演映画だったという鈴木さんが、撮影現場での“大人エピソード”を明かしました。映画は、鈴木さん演じる闇バイトを始めた主人公が、ヒグマに襲われる物語。元々2025年11月に公開予定でしたが、全国各地でクマ被害が相次いだことから、社会情勢を鑑みて公開が延期されていました。鈴木さんは「このような