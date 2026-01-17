ヴィッセル神戸の日本代表FW宮代大聖(25)が17日、ラス・パルマス(スペイン2部)に期限付き移籍することが決まった。契約期間は2026年6月30日まで。スペイン大手紙『マルカ』が「エキゾチックな彩りを加える」移籍として注目している。同紙は今回の補強について「クラブがプロジェクトに差別化できる才能を加えることを明確に示した動きだ」と指摘。「スピードとテクニックに優れ、ライン間でのプレーも可能な宮代は、そのような