ノルディックスキーW杯ジャンプ札幌大会男子個人第17戦 （ 2026年1月17日 北海道・大倉山ジャンプ競技場ヒルサイズ＝HS137メートル ）札幌市出身で2022年北京五輪代表の中村直幹選手がワールドカップで自己最高となる2位になりました。中村選手は1回目で、ヒルサイズに迫る134.0メートルのジャンプ。そして4位で迎えた2回目は、1回目に続きK点越えの132.5メートルを記録。２回目の着地直後にはガ