モデルでタレントの近藤千尋がＭＣを務めるテレビ朝日「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」が１６日深夜、オンエアされた。６月にＷ杯を控えるサッカー日本監督の森保一氏がゲスト出演。森保監督と言えば、試合中のメモ。このメモに隠されている「オフレコ」についてトークを展開した。昨年１０月に歴史的初勝利（３―２）を収めたブラジル戦の試合中のメモの内容は「前半のポイント」と「守備の修正」に関してだった。消