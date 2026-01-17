１７年ぶりにＪ１復帰の千葉が１７日、千葉市内で新加入選手発表会見を行った。大宮から加入したＭＦ津久井匠海は念願のＪ１初出場を迎える。「自分がどれだけチャレンジできるか。持ち味を出していきたい」と意気込んだ。横浜ＦＭユース出身で、２０２０年７月には同クラブとユース所属選手初のプロ契約を結んだ。しかし公式戦出場はなく、高校卒業後の翌年にはＪＦＬ・青森に期限付き移籍。２３年からはレンタル先を沼津に