新人グラビアアイドル・加藤玲菜(19)が12日に発売された「週刊ヤングマガジン」で初グラビアを披露した。 【写真】ぴたっとセーターでこの迫力有望すぎる新人・加藤玲菜 自身のSNSに画像を掲載し「はじめまして加藤玲菜です。ヤングマガジンで人生初のグラビアに挑戦しました!!」とあいさつ。横から撮影したショットでは、見事にあふれそうなボディがしっかりと確認できる。「とっても緊張しましたが、これか