“女王”の素の表情が、思わず目を引いた。ポーカー世界女王・岡本詩菜が不意に見せた、大会では滅多に見られない表情に、視聴者から多くの反響が寄せられた。【映像】最強ポーカー美女の“キュートな笑顔”が飛び出した瞬間各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第5