ボートレース尼崎の「第２２回ダイスポスワンカップ」は１７日、開幕した。大沢風葵（２５＝群馬）は９Ｒ、３コースからコンマ１１のトップスタートを決めて１Ｍまくるが、１号艇・三浦洋次朗に踏ん張られて２着。「まくってそのまま行けたはずが、バックで伸びなかった。エンジンを見ます」と調整に取りかかる。前節の桐生正月戦で準Ｖと結果を残しており、リズムはいい。１５号機は２連率２０％と低調機だが、「何とか上積