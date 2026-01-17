今回、Ray WEB編集部はバレンタインのエピソードについて読者に聞いて漫画にしてみました。主人公はある会社でインターンをしているカケル。最近社内に気になる女の子がいて……？カケルたちが話していると、後ろから声をかけられます。声の主は一体誰なのでしょう！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】職場で気になる女子と急接近♡ しかし【まさかの原因】で急に冷