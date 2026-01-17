天津市の歩行者天国、金街で話劇「日の出」を演じる役者。（２０２５年１０月１日撮影、天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津1月17日】中国の天津市南開中学（日本の中高一貫校に相当）で8日午後、「2025天津演劇祭」の閉幕式が行われた。3回目を迎えた同祭は9月13日に開幕し、「天津の演劇から演劇が集う天津へ」をテーマに98作品、417公演を通じて演劇文化の魅力を伝えた。８日、天津市南開中学の講堂で、話劇「愛国三問」