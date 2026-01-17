機能性とおしゃれを両立した“Quality Wear”として多くの女性に支持されているBAMBI WATERが、シリーズ累計販売数500万個(*1)を突破しました。日常の中で感じる体型や着心地の悩みに寄り添い、長時間でも快適に過ごせる設計が魅力。ナイトブラをはじめ、1枚で美しく決まるアイテムが揃い、毎日の暮らしをさりげなくアップデートしてくれます♡*1.計測期間：2011年5月～2025年12月／当社出荷実績に基づく自