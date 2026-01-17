俳優の庄司浩平が16日深夜、毎週週替わりのパーソナリティが担当しているニッポン放送『オールナイトニッポンX（クロス）』（深0：00〜1：00）に出演した。【写真あり】庄司浩平が古坂大魔王から贈られた『キラメイジャー』思い出の財布『40までにしたい10のこと』など話題作への出演で人気が急上昇の庄司。冒頭では過去の出演歴を紹介する流れになるかと思いきや、面白かったリスナーは調べてくれると“丸投げ”。「一応、言