グラビアアイドルでコスプレイヤーの伊織もえが17日までにインスタグラムを更新し、キュートな水着姿をアップした。雑誌「SPA！」の表紙撮影を行ったことを報告。「2／7に発売予定なので、楽しみにしててね！」とコメントしている。撮影合間に撮ったと思われるオフショット動画などもアップ。明るいオレンジ色の花柄ビキニ姿で笑顔を見せながら、ファンに手を振っている。ファンやフォロワーからは「もえめっちゃ可愛い過ぎてヤバ