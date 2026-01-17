ダウンフォース5倍の「史上最強」ジュリア登場！ステランティスのアルファロメオは2026年1月9日、ベルギーで開催された「ブリュッセルモーターショー2026」において、ブランドの象徴である高性能セダン「ジュリア クアドリフォリオ」の特別限定シリーズ、「Giulia Quadrifoglio Luna Rossa（ジュリア クアドリフォリオ ルナ・ロッサ）」を世界初公開しました。今回発表されたジュリア クアドリフォリオ ルナ・ロッサは、イタリ