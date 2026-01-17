休刊が決まった生活雑誌「リクラ」の編集者である柴田一葉（上白石萌歌）が、読者の恋愛相談に答えるコラムを執筆するために、動物の求愛行動に関する専門家で人間の恋愛には興味ゼロの大学准教授・椎堂司（生田斗真）に助言を求めるという『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）。1月17日に放送された第2話は、ある意味での“タイトル回収”と呼ぶべきか、このドラマの軸となるであろう“パンダ”にまつわる物語が展開