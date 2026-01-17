１７日午後０時半頃、静岡県藤枝市瀬戸ノ谷周辺の山林で「白い煙が見える」と１１９番が相次いだ。市によると、同日午後５時半時点で１ヘクタールを焼き、延焼中という。藤枝署などによると、けが人や建物への被害は確認されていない。名古屋市消防局のヘリなどによる消火活動が行われたが、日没に伴って同日午後５時４５分で打ち切り、１８日朝から再開する予定。