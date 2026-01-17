ダンサー、振付師として活躍するYUMEKIさん（26）が12日、ファンミーティング「2025 YUMEKI FANMEETING＜You Make It＞」の東京公演を開催。印象深いファンの言葉や、オーディション番組に参加したきっかけを明かしました。これまで、日本のアイドルグループ・M!LKの『Kiss Plan』や超特急の『NEW WORLD』の振り付けをはじめ、K-POPグループ・TWSの『Oh Mymy : 7s』やITZYの『WANNABE』、NCT 127の『Fact Check（不可思議）』など