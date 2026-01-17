大勢が見守る中、冬の夜空を焦がす大磯の左義長＝大磯町の北浜海岸（花輪久写す）国指定重要無形民俗文化財の火祭り「大磯の左義長」が１７日夜、大磯町の北浜海岸で行われた。激しく燃え上がる炎に向かい、住民や観光客らが無病息災や家内安全を願った。小正月に合わせた伝統行事で、町左義長保存会が継承している。午後６時半、わらや竹、正月飾りなどで作った高さ１０メートルほどの円すい形のサイトに一斉に火を付けた