ボートレース徳山の「ｙａｂ山口朝日放送杯争奪戦」は１７日、幕を開けた。西野雄貴（３６＝徳島）は初日６、２コースから３、２着。後半１０Ｒはスリットで先行していただけに「１Ｍ失敗した」と唇をかむ。２６号機は「そのまま行って朝は良かったけど、後半はちょっとズレていた。出足が良くて、伸びは普通」と動きはまずまずだ。２０２６年前期勝率７・１１は今節出場選手中トップで、近況も１２月尼崎で優勝と好リズム。