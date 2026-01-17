ボートレース鳴門の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１戦」は１７日、優勝戦が行われ西丸敦基（２３＝香川）が４コースカドまくりを決めて快勝。デビュー初優出Ｖを達成した。２号艇の津田陸翔がピット離れで飛び出すと、地元１号艇でインを死守したい田中駿兵は回り込んでインを奪還。ただし１００メートルが目前の深い起こしとなり、不穏な空気が漂う中でスタートが切られた。田中はコンマ０９、意地のトップスター