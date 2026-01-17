ボートレース福岡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ福岡」は１７日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。杉山勝匡（３６＝佐賀）は連勝と最高の滑り出しを決めた今シリーズ。ただ、３日目に５、６着と急降下で予選突破に暗雲が立ち込めたが、何とか１６位に踏みとどまった。「バランスが取れて中堅より少し上くらい。伸びることはないし、高岡（竜也）選手や品田（直樹）選手の方が良かった」と戦える足には仕上がっ