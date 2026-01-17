お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。先日、東京・渋谷のロフトに買い物に行ったものの、「だ〜れも気づいてない」と、街の人には意外と気づかれないものだと語った。番組には今回、俳優・伊藤英明（50歳）がゲスト出演。伊藤は普段、プライベートでは帽子も被らず、そのままの格好でよく出歩いており、「意外と気づかれないもんですよ」と、子ど