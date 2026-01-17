女優・南沙良が、今月１６日に公開された、出口夏希とＷ主演を務める映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」の舞台挨拶の衣装ショットを披露し、話題を呼んでいる。１７日の投稿でインスタグラムに「映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』公開記念舞台挨拶」と題して書き出し、背中がザックリ開いたピンクベージュのワンピース姿を披露。「ご来場いただいた皆さまありがとうございましたぜひ口コミで作品を広めていただけ