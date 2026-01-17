フリースタイルスキー・モーグルの第５戦は米ニューハンプシャー州ウオータービルで行われ、男子は２２年北京五輪銅メダルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が今季２勝目、通算２４勝目を飾った。２月６日のミラノ・コルティナ五輪開幕まで３週間を切り、３大会連続出場を確実にしたエースが、悲願となる日本男子初の五輪金へ弾みをつけた。女子は冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝の７位が日本勢最高だった。××