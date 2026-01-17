【台北＝園田将嗣】台湾国防部（国防省）は１７日、中国軍の偵察用無人機１機が同日、台湾が実効支配する南シナ海の東沙諸島の周辺を飛行し、台湾が管理する空域に進入したと発表した。国防部は「極めて挑発的で無責任な行為。地域の平和と安定を深刻に損なう」と非難した。国防部によると、中国軍の無人機は、同日午前５時４４分から４分間、台湾が管理する空域に進入した。台湾の防空兵器の射程外だったという。中国軍で南