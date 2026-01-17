【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 1−1（PK：4ー2）U-23ヨルダン代表（日本時間1月16日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）【映像】「PKなし判定」の接触シーン（VARあり）U-23日本代表のMF古谷柊介（東京国際大）が、ボックス内で転倒してPKを獲得。しかし、VARチェックを経てノーファウル判定となると、ファンの意見も真っ二つとなった。U-23日本代表は1月16日、サウジアラビアで開催中のAFC U23アジ