蜂窩織炎の入院から始まったあおいさん（仮称）の闘病。その正体は、小型血管に炎症が起きる難病「顕微鏡的多発血管炎」でした。診断まで数カ月を要し、長期入院による失職や経済的不安から重いうつ状態も経験。しかし入院中に出会った仲間との絆が支えとなり、現在は亡き友人の分まで生き抜く決意を固めています。診断がつかない孤独を乗り越え、病と共に歩む10年の軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内