手術の影響で、1日10回以上もトイレにいく生活。5時間のフライトがある旅行前になんとかしなきゃ！「初めてみた」退院直後の沖縄っ子が伊勢神宮で驚いた意外なこと／腸よ鼻よ09（1）術後の経過も漫画家の仕事も順調！超いい年になると思っていたら…!?大腸全摘手術後に患った難治性瘻孔（ろうこう）の手術を終え、三重県にある病院を退院して沖縄に戻った島袋全優さん。漫画家として『腸よ鼻よ』の連載も始動し、北海道への家族旅