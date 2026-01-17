きょう（17日）から全国一斉に「大学入学共通テスト」が始まりました。試験会場の一つ、山口市の山口大学吉田キャンパスにも大一番に臨む多くの受験生の姿がありました。受験生たちは高校の先生たちから激励を受けながら、会場へと向かっていました。（受験生）「めっちゃ緊張していますけど」「今日頑張って明日、気持ちに余裕ができるように頑張りたい」「今までやるべきことはやってきたんで楽しもうと思ってます」「大学入学共