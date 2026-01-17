ÂæÏÑ¿Í¤Î´Ö¤ÇÆüËÜ¤Ï¿Íµ¤¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤À¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄPTT¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤ËË°¤­¤ë¤Î¤Ï²¿²óÌÜ¡©¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ»þ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÙ²Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð³Ý¤±¤ëÂæÏÑ¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÇ¯¤Ë3²óÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åê¹Æ¼ç¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÎ¹¹Ô¤À¤¬¡¢5¡¢6²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ú¤·¤µ¤¬¸º¤ê»Ï¤á¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÇË°¤­¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³